Запад закрыл глаза на трагедию в Донецке

Ситуацию прокомментировали в Кремле

Великобритания вслед за Евросоюзом во вторник ввела очередные санкции против ряда российских организаций, а также физических лиц. При этом западные страны упорно не хотят замечать агрессивные действия Киева, в частности, трагедию в Донецке, где в результате ракетного удара ВСУ погибли более 20 мирных жителей.

Трагедию, которая накануне произошла в Донецке, свободная западная пресса демонстративно не замечает. Британские газеты, к примеру, сегодня рассказывают своим читателям про Абрамовича. Захваченный в Лондоне дом Дерипаски. Погибших на Украине наемниках. Ни разу, даже строчкой, не упоминая десятки мирных граждан, убитых вчера украинской ракетой.

"Ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни ее руководитель, президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. И ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили ВС Украины. Не говорили об ужасах в Донецке и никого не осуждали. Я не буду давать этому оценку. Я просто хочу это констатировать", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ни малейших слов сочувствия, ни тем более осуждения украинских властей, честно говоря, никто и не рассчитывал услышать. Маски давно сброшены. Оттого утруждать себя подобными мелочами западные лидеры, как и якобы правозащитные организации, уже не будут. Вместо этого они вновь расскажут о героизме Зеленского и ВСУ. Об эффективности антироссийских санкций, которые уже ощущают на себе и европейцы, и американцы.

"Я не готова сейчас предсказывать, что произойдет дальше. Мы по-прежнему считаем, что стоимость топлива будет повышаться. Но мы пытаемся предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект", - заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Однако сглаживать углы от обратного эффекта санкционной войны с каждым днём все сложнее. И если цены на топливо и инфляция в США идут вверх, то рейтинг демократов и лично Байдена серьезно падает. При этом Белый дом, по словам корреспондента телеканала CNBC, уже готовит новый пакет ограничений:

"США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям. Кроме этого, США рассматривают возможность наложить ограничения на экспорт никеля, урана и алюминия, а также сокращения криптовалютных операций для России".

Учитывая, что криптовалюты считались относительно тихой гаванью, их дальнейшая перспектива будет туманна, если США все-таки смогут повлиять на биржи. На том же активно настаивает и Лондон, уже предупреждая британцев, что скоро наступят тяжелые времена.

"Не сомневаюсь, что впереди нас ждут трудные времена. Процесс отвыкания от российской нефти и газа, да и вообще углеводородов, будет непростым", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Цены на топливо в Британии, как и в Европе, уже бьют рекорды. Но это лишь начало, предупреждают экономисты. "Британцев, весьма вероятно, ждёт повышение цен на хлеб, поскольку на долю России и Украины приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, стоимость которой выросла более чем на 50%. Всё это может подстегнуть инфляцию в Соединённом Королевстве", - пишут СМИ.

Речь может идти о двузначных цифрах, чего в Великобритании не видели давно. При таком сценарии о развитии экономики можно будет забыть. Но что только не сделаешь назло русским. Вот и Берлин заявляет, что откажется от поставок энергоносителей из России, долгие годы служивших основой немецкого экономического чуда. Правда, сделать это правительство Германии все же планирует постепенно.

"Если мы немедленно щелкнем выключателем, произойдет сокращение или даже полное прекращение поставок, людям нечем будет отапливать дома. Кроме того, это спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в Германии", - заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

В итоге в новом санкционном пакете, утвержденном ЕС, нет ни слова про эмбарго энергоносителей из России. Европа пока ограничивается запретом на поставки в нашу страну предметов роскоши. То есть дорогих автомобилей и украшений. А также вводит санкции против оборонно-промышленного комплекса и накладывает персональные ограничения на несколько сотен россиян.

В Москве при этом вполне здраво оценивают ситуацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская экономика сейчас действительно переживает трудные времена. Однако любые проблемы являются поводом для развития и обновления. Что же касается иностранных компаний, то далеко не все из них уходят из России.

"Мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит закрыть французские компании в России", - сообщил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

Большинство иностранных компаний просто взяли паузу, говорят экономисты, ожидая завершения спецоперации на Украине. Её президент, кстати, уже согласен с тем, что его страна не вступит в НАТО. Переговоры касательно других требований России продолжаются.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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