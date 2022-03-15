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Мишустин рассказал о плане реагирования на санкции

18:28
  • вторник
  • 15 марта 2022

В него вошли более 100 инициатив

Ряд новых мер по поддержке экономики страны в условиях санкций во вторник обсудили на заседании президиума правительственной комиссии. Глава кабмина рассказал, что в соответствующий план первоочередных действий вошли более 100 инициатив. А общий объём финансирования составляет порядка триллиона рублей.
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Их реализация позволит обеспечить максимальную гибкость экономики. А также снять внутренние ограничения для бизнеса и дать ему большую свободу. Тогда предприниматели смогут направить усилия и ресурсы на перенастройку производственных и логистических связей, и помогут сохранить занятость, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, премьер отметил, что ряд мер поддержки должен быть реализован уже до конца марта, в том числе на уровне евразийского экономического союза.

"Крупный блок посвящен импорту, чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам. предлагаем партнёрам по ЕврАзЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления. Прежде всего, продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запасных частей", - отметил Мишустин.

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