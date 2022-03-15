Лондон ввел санкции против Шойгу и Захаровой

Официальный представитель МИД России компанией довольна

Британские власти обновили список российских физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции. Расширенный перечень содержит около 350 пунктов, в нем члены кабмина, администрации президента и предприниматели.

В обновленном лондонском списке оказались премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин. Санкции решено ввести также в отношении зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова, руководителя администрации президента Антона Вайно, спецпредставителя президента Сергея Иванова.

В черном списке оказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также целый ряд крупных российских предпринимателей. Захарова уже прокомментировала поступившую из Лондона новость, отметив, что ее устраивает компания, в которую она попала, передает ТАСС.

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