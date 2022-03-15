Путин рассказал королю Бахрейна о спецоперации по защите Донбасса

Телефонный разговор состоялся во вторник

О целях специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин проинформировал во вторник по телефону короля Бахрейна Хамада Бен Ису Аль Халифу.

Российский президент рассказал о мерах по защите гражданского населения и о проводимой российской стороной работе на переговорах Москвы и Киева, сообщает "ТВ Центр".

Собеседники обсудили также российско-бахрейнское сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах, уделив особое внимание взаимодействию в борьбе с распространением коронавируса, в том числе с учётом успешного применения в Королевстве российских вакцин.

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