ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал королю Бахрейна о спецоперации по защите Донбасса

18:13
  • вторник
  • 15 марта 2022

Телефонный разговор состоялся во вторник

О целях специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин проинформировал во вторник по телефону короля Бахрейна Хамада Бен Ису Аль Халифу.
Путин рассказал Беннету о варварстве украинских военных

Российский президент рассказал о мерах по защите гражданского населения и о проводимой российской стороной работе на переговорах Москвы и Киева, сообщает "ТВ Центр".

Собеседники обсудили также российско-бахрейнское сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах, уделив особое внимание взаимодействию в борьбе с распространением коронавируса, в том числе с учётом успешного применения в Королевстве российских вакцин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа
Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль Халифа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.