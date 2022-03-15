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Большой детский фестиваль продолжает прием заявок

17:28
  • вторник
  • 15 марта 2022

Срок – до 25 марта

Пятый Большой Детский фестиваль продолжает прием заявок на участие в конкурсной программе 2022 года. Сроки подачи заявок – до 25 марта.

Подать заявку на участие в фестивале может любой государственный и негосударственный профессиональный театральный коллектив, кино- и анимационные студии, работающие для детей и юношества на территории Российской Федерации, а также стран СНГ и зарубежья. В фестивале могут участвовать спектакли и фильмы, премьеры которых состоялись в 2020 и 2021 годах.

В этом году к традиционному списку номинаций добавятся новые номинации: лучший инклюзивный спектакль и "Моя родина – Север". В последней будут представлены лучшие постановки, созданные на основе народных эпосов, сказок, этнографических или исторических материалов, рассказывающих о культурно-историческом наследии малых коренных народов северных территорий России.

Более подробная информация доступна на сайте grandkidsfest.ru.

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