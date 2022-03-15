Девять детей госпитализированы после крупного ДТП в Бурятии

В автобус со спортсменами врезалась "Тойота"

Автобус с юными спортсменами попал в ДТП в Бурятии. В результате столкновения погибли два человека, семеро детей госпитализированы с травмами.

Авария произошла вечером 15 марта на автодороге "Улан-Удэ – Кяхта". По данным ГИБДД Бурятии, водитель автомобиля "Тойота Марк 2" выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус "Фиат Дукато", направлявшийся в Гусиноозерск.

"В микроавтобусе перевозили детей 2007-2008 годов рождения. Они ехали со спортивных соревнований. В данный момент их доставляют в лечебное учреждение. Состояние уточняется", - приводит слова источника в экстренных службах РИА Новости.

Уточняется, что в ДТП погибли двое взрослых: водитель и пассажир легкового автомобиля. ТАСС, в свою очередь, ссылается на главного врача Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина. По его данным, общее число участников ДТП – 16 человек. Пострадали семеро, из них двое – дети 15 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"