15 марта в России отмечается День работников торговли

Мосстат подготовил пресс-релиз

Управление федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат) подготовило пресс-релиз по случаю Дня торговли, который отмечается 15 марта.

15 марта отмечают День торговли. Значение этой сферы экономики невозможно переоценить: ведь в современном мире без торговли нельзя ни поесть, ни одеться, ни вылечиться. Тем более, в таком крупном мегаполисе, как Москва, и таком густонаселенном регионе, как Подмосковье. Мы пользуемся услугами торговли практически каждый день, за редким исключением. Продуктовые магазины и магазины промышленных товаров, аптеки, книжные лавки, ларьки с мороженым и шаурмой – все это торговля.

Торговля бывает оптовой и розничной. Оптовая – это поставки крупных партий товаров для их дальнейшей реализации в розницу. Розница – продажа товаров поштучно и наразвес. В 2021 году в оптовой торговле Москвы трудилось 528,4 тыс. человек, а в розничной – 381,0 тыс. человек. Оборот оптовой торговли столицы составил в январе 2022 года 2722768,5 млн рублей. Это 29,5% оптового торгового оборота всей России.

Оборот розничной торговли Москвы в январе 2022 года составил 479807,5 млн рублей, или 14,9% всего розничного торгового оборота страны. В оптовой торговле Подмосковья в 2021 году работало 174,6 тыс. человек, а в розничной – 229,9 тыс. человек. Оборот предприятий оптовой торговли Подмосковья в январе 2022 года – 666783,2 млн рублей (7,2% общероссийского оптового оборота).

Общий оборот розничной торговли Подмосковья в январе 2022 года – 258154,5 млн рублей, или 8% общероссийской розницы. Москва и Московская область занимают, соответственно, первое и второе места в Центральном федеральном округе по обороту как оптовой, так и розничной торговли. На третьем месте по обоим этим показателям находится Воронежская область.

Если с оптовиками обычные покупатели встречаются редко, то с тружениками розничной торговли общаются практически повседневно. Обороты розничной торговли в московском регионе впечатляют.

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