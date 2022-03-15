ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия ввела санкции против Байдена и Псаки

18:12
  • вторник
  • 15 марта 2022

В черном списке Москвы также Блинкен и Клинтон

Москва ответила на санкции, введенные Вашингтоном в отношении высших должностных лиц Российской Федерации. Объявленные Минюстом США рестрикции включают, в частности, запрет на въезд в Штаты.

Лондон ввел санкции против Шойгу и Захаровой
"Нет худа без добра": в Кремле оценили санкции против России

Как говорится в заявлении МИД России, в ответ на серию беспрецедентных санкций с 15 марта 2022 года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона ЛлойдОстин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Данный шаг… стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В списке попавших под ответные российские санкции американцев также помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, в "стоп-лист" включен ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.