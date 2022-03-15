Россия ввела санкции против Байдена и Псаки

В черном списке Москвы также Блинкен и Клинтон

Москва ответила на санкции, введенные Вашингтоном в отношении высших должностных лиц Российской Федерации. Объявленные Минюстом США рестрикции включают, в частности, запрет на въезд в Штаты.

Как говорится в заявлении МИД России, в ответ на серию беспрецедентных санкций с 15 марта 2022 года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона ЛлойдОстин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Данный шаг… стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В списке попавших под ответные российские санкции американцев также помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, в "стоп-лист" включен ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.

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