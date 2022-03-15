Продолжается прием заявок на соискание международной премии "Филантроп"

Заявки принимаются по трем основным номинациям

Прием заявок на соискание международной премии "Филантроп" продлится до 31 декабря 2022 года. Отправить заявку можно на сайте filantrop.ru.

Награда Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" присуждается людям с особенностями здоровья за выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

Заявки оцениваются жюри по трем основным номинациям: исполнительское искусство, изобразительное искусство, литературное творчество.

Среди номинаций премии есть две специальные премии: "За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям" - присуждается государственному и/или общественному деятелю; "Филантропу и меценату" - присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"