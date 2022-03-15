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"Аэрофлот" объявил о дополнительных рейсах за россиянами в Дубай и Бангкок

18:45
  • вторник
  • 15 марта 2022

Полеты запланированы на 17 и 18 марта

Россияне, застрявшие из-за закрытия воздушного пространства некоторыми странами в Арабских Эмиратах, Таиланде и на Сейшелах, смогут воспользоваться дополнительными рейсами "Аэрофлота".Авиакомпания анонсировала новые вывозные рейсы.

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"Просим путешественников ответственно отнестись к планированию возвращения на Родину. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы возможно только один раз", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

17 марта рейс "Аэрофлота" отправится по маршруту Дубай — Москва, он вылетит в 10:50 по местному времени. На 18 марта запланированы спецрейсы Бангкок — Москва, вылетающий в  13:35. А в 22:20 отправится рейс Виктория — Москва.

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