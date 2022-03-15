Письмо главы российского МИД вручено генсеку организации

Россия официально покинула Совет Европы. Письмо за подписью министра иностранных дел России Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, сообщил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации", - написал Толстой в Telegram.

По словам Толстого, решение Москвы – обдуманное и взвешенное. Россия выходит из СЕ по собственной воле. В МИД 10 марта сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе Совета Европы. В сообщении подчеркивалось, что Москва не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада.

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