Тюлени из Петербургского океанариума получили подарки

В океанариуме отмечают юбилей

Сегодня международный день защиты бельков. Детёныши гренландских тюленей считаются ценной добычей браконьеров из-за белоснежной шубы. К призывам ученых остановить жестокий промысел давно присоединилась и наша страна. А для Санкт-Петербурга эта дата сегодня вдвойне особенная. В местном океанариуме отмечают юбилей: 15 лет назад в труппе появились ластоногие артисты.

Празднично украшенные миски, торт из трех видов рыбы, вместо вишенки - королевские креветки. Такое изысканное угощение тренеры Алексей и Юрий готовят для своих подопечных только по особому поводу. Сегодня как раз такой, юбилейная дата. Ровно 15 лет назад семейство тюленей появилось в Петербургском океанариуме.

Все 15 лет ластоногие артисты неизменно вызывают восторг у зрителей, у детей и взрослых. Ловко ловят кольца, изображают музыкантов и профессионально играют в футбол. Умные морские звери, кажется, сами получают удовольствие от своей работы - словно хотят так отблагодарить человека.

У самки Умы непростая судьба. Ее, истощённую, в 2007-м подобрали на берегу Финского залива - мамы рядом не было. Алексей Грошев, который нашел детёныша, с тех пор каждый год навещает свою подопечную. Говорит, выросла настоящая красавица. А могла погибнуть.

Ветврачи океанариума так долго боролись за жизнь Умы, что она успела привязаться к людям - на волю выпустить было уже нельзя. Так и осталась Ума жить в океанариуме. Для компании ей поселили "иностранцев" Гошу и Дашу из литовского города Клайпеда, их выкупили у рыбаков. Так и живет дружный тюлений коллектив. За все 15 лет - ни ссор, ни драк. Настоящая идиллия.

Тюлений праздник сегодня не только в петербургском океанариуме. 15 марта международное экологическое сообщество отмечает день белька - так называются детёныши тюленей. Они рождаются белоснежными.

В этом году впервые за много лет Балтика крепко замерзла. Это важный фактор, объясняют специалисты. Ведь оказаться на берегу в такой момент небезопасно для всего тюленьего семейства. И чем дольше лёд держится на Финском заливе и на Ладоге, тем больше времени на то, чтобы детеныши окрепли рядом с мамами. А значит подготовка потомства ко взрослой жизни пройдет так, как это и должно быть в природе.

Анна Морозова, ТВ Центр".

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