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В Россию идут аномальные мартовские морозы

19:53
  • вторник
  • 15 марта 2022

Кое-где похолодает до минус 27

Мощный антициклон станет в ближайшие дни причиной аномальных мартовских морозов. Необычно низко опустятся столбики термометров в Центральной России, на Урале, в Западной Сибири и Поволжье. В некоторых районах  температура опустится до минус 27 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Аномалия семь-десять градусов — это опасное погодное явление… Мощный антициклон занимает огромную территорию европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории", — цитирует синоптика РИА Новости.

По прогнозам метеоролога, с 16 по 19 марта в ЦФО похолодает до 13-18 градусов мороза. В Ростовской области ожидается до минус 13, в Краснодарском крае - до минус восьми, а в Приволжье температура опустится до 17-22 градусов мороза. В отдельных регионах Урала похолодает до минус 27 – для этих регионов редкие показатели даже в январе., передает РИА Новости.

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