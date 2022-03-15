Высокопоставленные сотрудники украинской разведки ликвидированы под Киевом

Один из них находился в международном розыске

Два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидированы под Киевом. Операцию провел российский спецназ.

"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - приводит ТАСС слова источника, близкого к российским силовым структурам.

По данным источника, это полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук. У последнего были документы на имя Дмитрия Сокола. Ахмедов же находился в международном розыске, он ранее вел подрывную деятельность в Крыму. Полковник вербовал граждан для получения разведданных, готовил тайники со взрывчаткой и боеприпасами для диверсий и терактов.

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