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Высокопоставленные сотрудники украинской разведки ликвидированы под Киевом

20:28
  • вторник
  • 15 марта 2022

Один из них находился в международном розыске

Два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидированы под Киевом. Операцию провел российский спецназ.

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"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - приводит ТАСС слова источника, близкого к российским силовым структурам.

По данным источника, это полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук. У последнего были документы на имя Дмитрия Сокола. Ахмедов же находился в международном розыске, он ранее вел подрывную деятельность в Крыму. Полковник вербовал граждан для получения разведданных, готовил тайники со взрывчаткой и боеприпасами для диверсий и терактов.

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