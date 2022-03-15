Путин поговорил с главой Евросовета

Они обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, Владимир Путин обсудил во вторник по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Собеседники, в частности, затронули гуманитарные аспекты, включая меры по эвакуации мирных жителей. Российский президент обратил особое внимание на то, что руководство Евросоюза проигнорировало ракетный удар украинских военных по жилому кварталу в центре Донецка.

Владимир Путин изложил принципиальные оценки переговорного процесса между Москвой и Киевом, отметив, что украинская сторона не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок.

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