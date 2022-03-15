ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поговорил с главой Евросовета

22:12
  • вторник
  • 15 марта 2022

Они обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, Владимир Путин обсудил во вторник по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Зеленский признал, что Украину никогда не примут в НАТО

Собеседники, в частности, затронули гуманитарные аспекты, включая меры по эвакуации мирных жителей. Российский президент обратил особое внимание на то, что руководство Евросоюза проигнорировало ракетный удар украинских военных по жилому кварталу в центре Донецка.

Владимир Путин изложил принципиальные оценки переговорного процесса между Москвой и Киевом, отметив, что украинская сторона не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Шарль Мишель
Владимир Путин и Шарль Мишель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.