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Израиль отменил безвизовый режим с Украиной

21:00
  • вторник
  • 15 марта 2022

Разрешение на въезд дает израильское МВД

Безвизовый въезд для граждан Украины в Израиль отменен. Как сообщило украинское посольство в этой стране, правила решило изменить израильское МВД. Отмечается, что решение принято по причине кризиса, возникшего после начала спецоперации России на Украине.

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Украинцам теперь придется получать разрешение на въезд от МВД Израиля. Беженцев с Украины местные власти принимать отказались, заявив, что пустят лишь тех, у кого есть родственники с израильским гражданством.

Сложности возникли и у тех украинцев, кто пытается въехать по приглашению родственников или друзей. Это можно сделать только в тех случаях, когда такое приглашение оформляет гражданин Израиля. Украинское посольство рекомендует гражданам, твердо решившим посетить Израиль, предварительно проконсультироваться с адвокатом. И категорически не советует пытаться въехать в страну тем, у кого подпорчена визовая история.

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