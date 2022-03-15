Израиль отменил безвизовый режим с Украиной

Разрешение на въезд дает израильское МВД

Безвизовый въезд для граждан Украины в Израиль отменен. Как сообщило украинское посольство в этой стране, правила решило изменить израильское МВД. Отмечается, что решение принято по причине кризиса, возникшего после начала спецоперации России на Украине.

Украинцам теперь придется получать разрешение на въезд от МВД Израиля. Беженцев с Украины местные власти принимать отказались, заявив, что пустят лишь тех, у кого есть родственники с израильским гражданством.

Сложности возникли и у тех украинцев, кто пытается въехать по приглашению родственников или друзей. Это можно сделать только в тех случаях, когда такое приглашение оформляет гражданин Израиля. Украинское посольство рекомендует гражданам, твердо решившим посетить Израиль, предварительно проконсультироваться с адвокатом. И категорически не советует пытаться въехать в страну тем, у кого подпорчена визовая история.

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