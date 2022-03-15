ЕС предупредили о грядущей глубокой рецессии из-за санкций

МВФ также указал на близкие проблемы в США

Европу ожидает глубокая рецессия. Причина – ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции, предупреждают аналитики Международного валютного фонда. По их прогнозам, негативные последствия почувствует вся мировая экономика, подорожают еда и энергоресурсы.

"Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии", - утверждают эксперты МВФ. Отмечается, что Восточная Европа столкнется с потоком беженцев и ростом финансовых рисков.

Прямые последствия кризиса будут ослаблены для США, которые мало связаны с Россией и Украиной. Тем не менее, инфляция в Штатах уже сейчас на самом высоком за четыре десятилетия уровне. И цены продолжат расти, поскольку федеральная резервная система начинает повышать процентные ставки, приводит содержание доклада РИА Новости.

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