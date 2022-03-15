Сотрудники аэропорта в Италии заблокировали отправку оружия на Украину

Вооружение отправлялось под видом гуманитарной помощи

Сотрудники аэропорта имени Галилео Галилея в итальянской Пизе заблокировали отправку военной помощи на Украину. Работники отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые отправлялись под видом гуманитарного груза.

Руководство сообщило работникам аэропорта, что рейсы, которые отправляются из грузового терминала, следует загрузить провиантом, лекарствами и другим полезным грузом для Украины. Однако вскоре выяснилось, что отправляется совсем другой груз.

"Грузчики столкнулись с ящиками, полными оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство Драги", - говорится в сообщении городского отделения профсоюза USB.

Профсоюз намерен в субботу провести митинг перед зданием пизанского аэропорта. "Гуманитарное прикрытие" подпитки боевых действий на Украине назвали настоящей фальсификацией, передает РИА Новости.

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