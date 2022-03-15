ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по центру Макеевки

Сообщений о жертвах не поступало

Удар тактической ракетой "Точка-У" нанесли ВСУ по центру Макеевки в Донецкой народной республике. По данным представительства ДНР в СЦКК, пострадал микрорайон "Солнечный".

"Противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон "Солнечный", повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание 2-х магазинов", - цитирует сообщение представительства ДНР "Интерфакс".

Данных о жертвах и пострадавших не поступало. Днем ранее удар "Точкой-У" был нанесен по центру Донецка. Погиб 21 человек, пострадали более 30 мирных жителей.

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