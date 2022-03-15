ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по центру Макеевки

22:30
  • вторник
  • 15 марта 2022

Сообщений о жертвах не поступало

Удар тактической ракетой "Точка-У" нанесли ВСУ по центру Макеевки в Донецкой народной республике. По данным представительства ДНР в СЦКК, пострадал микрорайон "Солнечный".

Украинскую ракету "Точка-У" сбили в центре Донецка
ВСУ выпустили по Донецку тактическую ракету "Точка-У"

"Противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон "Солнечный", повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание 2-х магазинов", - цитирует сообщение представительства ДНР "Интерфакс".

Данных о жертвах и пострадавших не поступало. Днем ранее удар "Точкой-У" был нанесен по центру Донецка. Погиб 21 человек, пострадали более 30 мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У"
Пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.