В Германии указали на признаки заката доллара

В США рост цен уже составил 8%

Экономист из Германии Хенрик Мюллер в колонке для немецкого издания Spiegel заявил, что инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты.

Как заметил эксперт, в США рост цен составил 8%, а дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС.

"Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций- замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе", - подчеркнул Мюллер.

По его словам, на этом фоне возникают опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран. Для доллара это означает серьезное ослабление позиций.

Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, констатировал экономист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"