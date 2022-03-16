Посольство России заявило о "глухом тупике" в отношениях с США

Без ответа подобные действия не останутся

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые американские санкции в отношении Москвы.

"Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами", - говорится в посте диппредставительства в Telegram.

Дипломаты добавили, что без ответа подобные действия не останутся.

Ранее Госдеп сообщил, что ограничения распространили на 11 представителей оборонного сектора России высокого ранга. Это в том числе глава Росгвардии Виктор Золотов и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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