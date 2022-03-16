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Крым возобновил экономические отношения с Херсонской областью

09:32
  • среда
  • 16 марта 2022

Регион оказывает соседям в том числе гуманитарную помощь

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал в беседе с РИА "Новости", что экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются.
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"Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь", - отметил Константинов.

Он добавил, что с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.

Во вторник Министерство обороны России заявило, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.

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