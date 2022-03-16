Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов НХЛ

Впереди - Горди Хоу и Уэйн Гретцки

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс"забросил 767-ю шайбу в НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, оставив позади чеха Яромира Ягра.

Овечкин отличился на 56-й минуте, основное время встречи закончилось со счетом 3:3, "Вашингтон" победил в серии буллитов.

Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки с 894 шайбами. На втором месте расположился Горди Хоу (801).

Овечкину 36 лет, за столичный клуб он выступает с 2005 года. В 2018-м выиграл с "Вашингтоном" Кубок Стэнли.

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