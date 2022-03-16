Индия готовится стать ведущим экспортером пшеницы

Власти страны уже принимают для этого конкретные меры

Как пишет в среду со ссылкой на источники в правительстве газета Mint, на фоне военной спецоперации России на Украине Индия намерена в ближайшее время стать ведущим мировым экспортером пшеницы.

На сегодняшний день крупнейшим экспортером является Россия. Украина также находится среди лидеров.

Нью-Дели хочет, чтобы портовые власти уделяли приоритетное внимание экспорту пшеницы. Кроме того, речь идет о предоставлении дополнительных железнодорожных вагонов для перевозки зерна, ускорении работы сертифицированных лабораторий проверки качества.

По данным трейдеров, сейчас в мире идет активный поиск альтернативы поставкам из России и Украины.

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