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Зеленский оценил ход переговоров с Россией

09:33
  • среда
  • 16 марта 2022

Делегации продолжат работу в среду

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении дал оценку ходу переговоров между Москвой и Киевом.

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"Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее", - сказал он.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, сообщил, что переговоры продолжатся в среду. По его словам, есть как фундаментальные противоречия, так и возможность компромисса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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