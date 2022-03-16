Зеленский оценил ход переговоров с Россией

Делегации продолжат работу в среду

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении дал оценку ходу переговоров между Москвой и Киевом.

"Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее", - сказал он.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, сообщил, что переговоры продолжатся в среду. По его словам, есть как фундаментальные противоречия, так и возможность компромисса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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