Сайты российских арбитражных судов подверглись кибератакам

Специалисты работают над устранением проблемы

Интернет-сайты российских арбитражных судов стали объектами хакерских атак. Об этом в среду, 16 марта, рассказала представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова.

По словам Горловой, взломаны главные страницы сайтов. На рабочий процесс это не повлияло, картотека находится в рабочем состоянии. Специалисты работают над устранением проблемы.

Взлом сайта подтвердил также пресс-секретарь Арбитражного суда Свердловской области.

Аналогичные происшествия зафиксированы на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и в других регионах, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Китае рассказали о волне хакерских атак из-за границы с конца февраля. Эксперты определили, что большинство атак направлено с территории Соединенных Штатов. В Пекине считают, что 87% попыток захвата управления компьютерами в Китае имеют целью переадресацию кибератак на Россию.

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