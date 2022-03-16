ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сайты российских арбитражных судов подверглись кибератакам

08:27
  • среда
  • 16 марта 2022

Специалисты работают над устранением проблемы

Интернет-сайты российских арбитражных судов стали объектами хакерских атак. Об этом в среду, 16 марта, рассказала представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова.
Хакеры Anonymous взломали крупнейшие российские СМИ

По словам Горловой, взломаны главные страницы сайтов. На рабочий процесс это не повлияло, картотека находится в рабочем состоянии. Специалисты работают над устранением проблемы.

Взлом сайта подтвердил также пресс-секретарь Арбитражного суда Свердловской области.

Аналогичные происшествия зафиксированы на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и в других регионах, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Китае рассказали о волне хакерских атак из-за границы с конца февраля. Эксперты определили, что большинство атак направлено с территории Соединенных Штатов. В Пекине считают, что 87% попыток захвата управления компьютерами в Китае имеют целью переадресацию кибератак на Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кибератаки
Кибератаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.