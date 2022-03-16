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В Совфеде предложили отменить пенсионную реформу из-за санкций

08:41
  • среда
  • 16 марта 2022

Это поможет поддержать граждан, считает сенатор Абрамов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов выступил с инициативой отменить положения пенсионной реформы в части повышения пенсионного возраста.
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По мнению сенатора, такая мера позволила бы гражданам раньше выйти на пенсию — это обеспечило бы их защищенность в условиях санкционного давления, "в такие непростые времена".

При этом пенсионеры могли бы продолжать работать, поскольку "это не самые богатые люди", отметил Абрамов. Он заявил, что россияне "получают небольшие зарплаты, и пенсии у них невысокие", сообщает РИА Новости.

С 2019 года в России проводится поэтапное повышение пенсионного возраста, целевые показатели — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Целью операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции.

Российское правительство разработало план мероприятий по поддержке граждан и экономики. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что в перечень первоочередных действий вошли более 100 инициатив. Общий объем финансирования составляет около 1 трлн рублей.

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