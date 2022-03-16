Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Показатель превышает норму на 16 единиц

В столичном регионе в среду, 16 марта, прогнозируется аномально высокое атмосферное давление. В середине дня показатель составит 766 миллиметров ртутного столба — при норме 748.

Высокий фон атмосферного давления создает вероятность развития метеопатических реакций. Ухудшение состояния здоровья может отмечаться у людей страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией и вегетативными нарушениями, гипотоников и гипертоников.

Медики рекомендуют контролировать уровень артериального давления и своевременно принимать лекарства, предписанные врачом.

Температура воздуха в Москве 16 марта ожидается на уровне -2..0 градусов, в Московской области столбики термометров могут показывать -3..+2 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".

Рост атмосферного давления вызван влиянием мощного антициклона, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что к концу недели показатель будет очень высоким — на 20-25 миллиметров ртутного столба выше многолетних значений.

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