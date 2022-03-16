Политолог Чеснаков объяснил цели России по демилитаризации Украины

В первую очередь, это отсутствие наступательных вооружений, способных принести вред соседям

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ход переговоров России и Украины. Чего должна добиваться Россия на переговорах с Украиной? Когда военные уступят место дипломатам? В чём состоят требования по денацификации и демилитаризации Украины? И как убедить западных покровителей Киева согласиться с позицией Москвы? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Демилитаризация Украины требует расшифровки. Что это вообще значит? Мы получим государство, у которого не будет армии?" - поинтересовался Фролов.

"Нужно договориться о нейтральном статусе, это база для разговоров о демилитаризации. Когда государство обладает нейтральным статусом, многие его соседи гарантируют этот нейтральный статус, то, конечно, тогда легче говорить о демилитаризации. Демилитаризация – это отсутствие наступательных вооружений, способных принести вред соседям – России, в первую очередь. Это отсутствие подобных планов. Отсутствие подразделений, целью которых является либо захват российских территорий, либо уничтожение российских граждан", - сказал эксперт.

Полный комментарий Алексея Чеснакова смотрите в видео.

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