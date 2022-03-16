Власти Москвы опровергли возможность появления популяции мадагаскарских тараканов

Возникновение стабильной популяции невозможно в наших широтах

Под тихий свист и шипение мадагаскарских тараканов горожане проводят вечера. В столице, как сообщили специалисты на информационных порталах, мадагаскарские шипящие тараканы расплодились до масштаба целых колоний, которые плодятся с ураганной скоростью. Позвонили инсектологам, те подтвердили: "Гигантских экзотических тараканов встречаю часто. Особенно в центре Москвы. Они годами живут в наших подвалах. Хорошо и быстро размножаются. Живут роем. Уместно говорить о колониях таких тараканов в Москве".

Мадагаскарский таракан выглядит грозно. Если обычный не превышает сантиметра в длину, эти экзотические гости легко вымахивают до 10 сантиметров. Такие толпой и с ног собьют – не заметят. Говорят, что мадагаскарцы стали прототипом грозных насекомых для фильма "Люди в черном".

Любители крупных насекомых обмениваются советами: чем откармливать питомцев. Съедят всё! Капусту, хлеб, овощи и фрукты, крупой не побрезгуют, травой и лепестками роз закусить также не против. Случаев нападения на людей пока не отмечено.

Испугавшимся мадагаскарских тараканов москвичам предложили рецепт закуски

Но целые колонии в городе! Версии, откуда они взялись, не менее экзотические, чем сами насекомые. Есть и такая, плодятся в непосредственной близости от иностранных посольств. На самом деле торговля тараканами идет бойко: и в зоомагазинах, и в интернете. Товар ходовой и цена приемлемая, в среднем от 20 до 30 рублей за штуку. Продавцы нахваливают - симпатичные, шустрые, забавные, с хорошим аппетитом. Вот этот аппетит многих и пугает. Впрочем, самым отчаянным любителям экзотики предлагают мадагаскарских насекомых в качестве закуски. Записывайте рецепт: растопить плитку шоколада на медленном огне или водяной бане, на зубочистку надеть тараканов и окунуть в горячую шоколадную массу. Получатся необычные конфеты с начинкой, напоминающей хрустящие орешки.

Рассказы о целых колониях мадагаскарских тараканов в Москве, да еще подтвержденные репликами специалистов, встревожили многих горожан, которые узнали, что весной у насекомых брачный период, и шипением они приманивают пару.

Но где Мадагаскар и где Москва? Столичный Департамент окружающей среды пояснил. "В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно. Скорее всего, речь идет об особях, убежавших от своих нерадивых владельцев", - заявил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Так что образование устойчивых колоний практически невозможно. Соблюдайте чистоту. Следите за экзотическими питомцами. И на сенсации реагируйте спокойно - иногда в действительности всё не так, как на самом деле.

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