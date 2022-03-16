Крым отмечает восьмую годовщину референдума о воссоединении с Россией

Это историческое событие изменило жизнь всей нашей страны

Историческое событие, которое изменило жизнь всей нашей страны. Ровно восемь лет назад в Крыму состоялся общенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

В 2014 году после госпереворота в Киеве националисты выбрали новую цель - Крым, заявив, что он будет либо украинским, либо безлюдным. На защиту мирных жителей встали антимайдановцы и российские миротворцы. Несмотря на санкции и блокаду со стороны Украины и Запада, за прошедшие восемь лет проделана колоссальная работа. Построены сотни объектов транспортной и социальной инфраструктуры - дороги, больницы, аэропорт, школы, детские сады. И символ воссоединения - Крымский мост. В два с половиной раза увеличился поток туристов - в этом году полуостров уже посетили миллионы путешественников.

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