Российские военные доставили 90 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили в Дергачевский район Харьковской области более 90 тонн гуманитарной помощи.

Добраться в освобожденный от националистов населенный пункт было непросто - подразделения ВСУ, отступая, взорвали автомобильный мост. Но, несмотря на это, жителям привезли необходимые вещи. Это продукты, питьевая вода, теплая одежда для детей и взрослых, а также медикаменты для местных больниц. Доставкой груза занимался координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в нашем Минобороны круглосуточно.

- Для деток дали молоко, печенье и тушенку. Не работают у нас магазины. Работали, но уже выкупили всё, что могли - они сейчас просто пустые.

- Нас 8 человек в семье, дети у нас. Прокладки, мука, сахар, макароны, зубная паста – самое необходимое, спасибо.