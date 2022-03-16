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Российские военные доставили 90 тонн гумпомощи в Харьковскую область

09:07
  • среда
  • 16 марта 2022

Жителям Дергачевского района привезли необходимые вещи

Российские военные доставили в Дергачевский район Харьковской области более 90 тонн гуманитарной помощи.

Добраться в освобожденный от националистов населенный пункт было непросто - подразделения ВСУ, отступая, взорвали автомобильный мост. Но, несмотря на это, жителям привезли необходимые вещи. Это продукты, питьевая вода, теплая одежда для детей и взрослых, а также медикаменты для местных больниц. Доставкой груза занимался координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в нашем Минобороны круглосуточно.

- Для деток дали молоко, печенье и тушенку. Не работают у нас магазины. Работали, но уже выкупили всё, что могли - они сейчас просто пустые.

- Нас 8 человек в семье, дети у нас. Прокладки, мука, сахар, макароны, зубная паста – самое необходимое, спасибо.

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