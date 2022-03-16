Запущенная КНДР ракета взорвалась в воздухе

Военные Южной Кореи и США усилили боевую готовность подразделений

Телеканал WTN сообщил со ссылкой на военные источники, что КНДР, судя по всему, произвела запуск баллистической ракеты, но та не смогла набрать нужную высоту и в итоге взорвалась в воздухе.

Ранее стало известно, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. В Сеуле добавили, что анализируют произошедшее.

До этого было объявлено, что военные Южной Кореи и США усилили боевую готовность подразделений на Корейском полуострове.

5 и 11 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет. После этого Пхеньян тестировал снаряды малой дальности.

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