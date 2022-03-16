ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запущенная КНДР ракета взорвалась в воздухе

09:42
  • среда
  • 16 марта 2022

Военные Южной Кореи и США усилили боевую готовность подразделений

Телеканал WTN сообщил со ссылкой на военные источники, что КНДР, судя по всему, произвела запуск баллистической ракеты, но та не смогла набрать нужную высоту и в итоге взорвалась в воздухе.
КНДР провела первые пуски ракет в 2022 году

Ранее стало известно, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. В Сеуле добавили, что анализируют произошедшее.

До этого было объявлено, что военные Южной Кореи и США усилили боевую готовность подразделений на Корейском полуострове.

5 и 11 января КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет. После этого Пхеньян тестировал снаряды малой дальности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пуск ракеты КНДР
Пуск ракеты КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.