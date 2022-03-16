Россия предложит СБ ООН свой проект резолюции по Украине

Документ, подготовленный Францией и Мексикой, был политизирован

Россия предложит Совету Безопасности ООН свой проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил наш постпред при организации Василий Небензя.

Он отверг документ, подготовленный Францией и Мексикой. По словам дипломата, тот был политизирован и включал статьи, не имеющие отношения к гуманитарной обстановке. Голосование по российской резолюции должно было состояться сегодня. Но его перенесли на четверг, поскольку ряд стран, представленных в Совбезе, попросил время для консультаций.

"В ближайшее время мы опубликуем текст и посмотрим, может ли Совет Безопасности выполнить свою миссию по принятию документа с чёткими положениями, такими, как призыв к прекращению огня, эвакуация гражданских лиц, уважение международного гуманитарного права, осуждение нападений на мирных жителей и гражданские объекты, безопасный и беспрепятственный проход граждан и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи", - сказал Василий Небензя, постпред России при ООН.

Тем временем президент США Джо Байден подписал документ о финансировании правительства. В нем предусмотрена беспрецедентная помощь Киеву - более 13,5 миллиарда долларов. И, как сообщают американские СМИ, уже сегодня глава Белого дома объявит о военной поддержке Украины ещё на один миллиард. Речь идёт о предоставлении противотанковых и противовоздушных вооружений.

А этой ночью на Украину отправился европейский десант - премьер-министры Польши, Чехии и Словении. Переговоры с Зеленским готовились заранее и держались в секрете. Сообщают, что они прошли в Киеве. Цель встречи не нова - выразить поддержку Украине и осудить Москву.

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