Украина потребовала признать Россию спонсором терроризма

Киев настаивает на новых санкциях, в том числе на отмене виз россиян

Украина настаивает на введении дополнительных антироссийских санкций, в том числе — на признании России страной — спонсором терроризма. Об этом в среду, 16 марта, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По мнению Шмыгаля, на такой шаг должны пойти и европейские государства, и США. Наряду с этим он выступил за аннулирование виз граждан России и расширении персональных санкций на всех российских госслужащих.

Украинский политик также призвал Запад закрыть морские порты для российских кораблей и моряков, наложить эмбарго на все российские ресурсы, включая нефть, газ, минералы и металлы, а также продолжить отключение российских банков от международной системы переводов SWIFT, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Целью операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции.

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