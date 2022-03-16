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"ТВ Центр" запустил канал на Rutube

09:06
  • среда
  • 16 марта 2022

Ранее канал "ТВ Центра" заблокировали в YouTube

Американский видеохостинг Youtube заблокировал канал "ТВ Центра". При попытке открыть канал появляется сообщение "Его нельзя смотреть в вашей стране".

Чтобы не терять связь с нашими телезрителями, мы запустили канал на площадке Rutube. Там будут размещаться актуальные видео, интервью, программы и многое другое.

YouTube 11 марта объявил о немедленной блокировке каналов российских медиа. Под блокировку попали каналы изданий, которые, по мнению сервиса, финансируются государством.

Rutube - ведущий российский видеохостинг. Общее количество посетителей сервиса превышает 30 миллионов в месяц.

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