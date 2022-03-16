ВС России с беспилотника "Иноходец" уничтожили бронетехнику ВСУ

Применялось высокоточное ракетное вооружение

Министерство обороны России в среду показало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ.

"Комплексы ударных беспилотников "Иноходец" нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что применялось высокоточное ракетное вооружение. Уничтожены оказались бронированная и автомобильная техника ВСУ, а также подразделение танков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита от геноцида населения ДНР и ЛНР.

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