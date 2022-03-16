Минобороны рассказало о подвигах россиян в Донбассе

Военнослужащие проявляют мужество и героизм

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие проявляют мужество и героизм. В Минобороны России рассказали о новых подвигах.

Группы майора Ивана Фомина и капитана Дементия Коломенского обеспечивали безопасный проход наших подразделений. Ими были обнаружены диверсанты из националистического батальона "Азов". В ходе боя уничтожены 10 радикалов и одна единица бронетехники. Изъяты 7 ручных противотанковых гранатометов, 2 Javelin и большое количество другого оружия.

Командир роты отдельной мотострелковой бригады старший лейтенант Антон Струев со своими бойцами попал под интенсивный огонь противника и принял бой. Его группе удалось добыть комплект ценных документов, которые позволили не допустить нападения на наши колонны и обнаружить ряд важных объектов националистов.

Подполковник Евгений Зеленов с подчиненным ему подразделением сдерживал наступление превосходящих сил противника. Несмотря на полученные ранения, заместитель командира отдельной мотострелковой бригады продолжал вести неравный бой до прибытия подкрепления.

В результате решительных действий подполковника Николая Артёмова и умелого руководства подчинёнными удалось разгромить значительные силы противника, захватить исправными танк, зенитный ракетный комплекс "Бук" и освободить населённый пункт от украинских националистов.

По всей стране проходят акции в поддержку участников специальной военной операции по защите Донбасса. Во Владивостоке оркестр штаба Тихоокеанского флота во время исполнения композиции выстроился латинской буквой V. На площади Борцов революции прозвучали патриотические мелодии. Ранее подобный флешмоб прошел на Камчатке.

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