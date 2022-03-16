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Володин предложил Совету Европы самораспуститься

09:44
  • среда
  • 16 марта 2022

Россия официально покинула организацию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в Telegram, что все последние годы Совет Европы, который Россия официально покинула во вторник, исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов.
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Как напомнил председатель нижней палаты парламента, Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации.

"В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4 млрд 200 млн рублей в Совет Европы - деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики", - добавил Володин.

По его словам, свой смысл организация утратила, заниматься ей станет нечем, "остается один выход - самораспуститься".

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