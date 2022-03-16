Туроператоры вернули на родину 75 тысяч россиян

Это более 80% организованных туристов, оказавшихся за рубежом после введения санкций

По состоянию на среду, 16 марта, российские туроператоры обеспечили возвращение домой 75 тысяч россиян — это более 80% организованных туристов из России, оказавшихся за рубежом при введении санкций. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.

Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более полутора тысяч организованных туристов. Их возвращают на родину специальными чартерными рейсами или регулярными стыковочными рейсами через третьи страны, уточнили в Ростуризме.

Россиянам, которые отправились в зарубежные страны самостоятельно, рекомендуется поддерживать связь со своим авиаперевозчиком. Форму обратной связи на портале госуслуг, которую запустили Ростуризм и Минцифры, заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов, которые находятся за рубежом. Из них около 9 тысяч человек — туристы, у которых были обратные билеты, но рейсы не состоялись.

Вопросами их возвращения в первую очередь занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке Министерства иностранных дел, Ростуризма и ряда других ведомств, сообщает АГН "Москва".

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. Западные государства в ответ на это ввели антироссийские санкции, в том числе закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Для возвращения домой россиян, находившихся за границей во время введения санкций, были организованы специальные рейсы.

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