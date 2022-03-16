ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Туроператоры вернули на родину 75 тысяч россиян

09:41
  • среда
  • 16 марта 2022

Это более 80% организованных туристов, оказавшихся за рубежом после введения санкций

По состоянию на среду, 16 марта, российские туроператоры обеспечили возвращение домой 75 тысяч россиян — это более 80% организованных туристов из России, оказавшихся за рубежом при введении санкций. Об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.
Российских туристов предупредили о подорожании туров в открытые страны на 80%

Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более полутора тысяч организованных туристов. Их возвращают на родину специальными чартерными рейсами или регулярными стыковочными рейсами через третьи страны, уточнили в Ростуризме.

Россиянам, которые отправились в зарубежные страны самостоятельно, рекомендуется поддерживать связь со своим авиаперевозчиком. Форму обратной связи на портале госуслуг, которую запустили Ростуризм и Минцифры, заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов, которые находятся за рубежом. Из них около 9 тысяч человек — туристы, у которых были обратные билеты, но рейсы не состоялись.

Вопросами их возвращения в первую очередь занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке Министерства иностранных дел, Ростуризма и ряда других ведомств, сообщает АГН "Москва".

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите республик Донбасса. Западные государства в ответ на это ввели антироссийские санкции, в том числе закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Для возвращения домой россиян, находившихся за границей во время введения санкций, были организованы специальные рейсы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Туристы
Туристы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.