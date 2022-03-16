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Москва отметила сбалансированную позицию Анкары по Украине

09:53
  • среда
  • 16 марта 2022

Ранее Турция отказалась присоединяться к санкциями против России

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Москва признательна Турции за готовность помочь в поиске решения украинского кризиса.
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Как напомнил дипломат, 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

"Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса", - сказал Пилипсон (цитата по РИА "Новости").

Он подчеркнул, что в Москве ценят сбалансированную линию турецких партнеров.

Ранее в Турции заверили, что не будут присоединяться к санкциям Запада против России. 

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