Москва отметила сбалансированную позицию Анкары по Украине

Ранее Турция отказалась присоединяться к санкциями против России
Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Москва признательна Турции за готовность помочь в поиске решения украинского кризиса.
Как напомнил дипломат, 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.
"Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса", - сказал Пилипсон (цитата по РИА "Новости").
Он подчеркнул, что в Москве ценят сбалансированную линию турецких партнеров.
Ранее в Турции заверили, что не будут присоединяться к санкциям Запада против России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"