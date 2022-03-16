Минздрав предупредил о рисках из-за "стелс-омикрона"

Новая разновидность имеет все шансы стать преобладающей

Новый вариант коронавирусной инфекции, получивший название "стелс-омикрон", может стать преобладающим, поскольку распространяется в популяции быстрее "омикрона". Об этом в среду, 16 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что подвариант "омикрона" BA.2 является одной из генетических линий этого штамма. Рекордные показатели заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии и в Китае. В большинстве случаев выявляется подвариант "омикрона" BA.2".

В России, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, все еще велико количество заболевших. Под наблюдением медиков находятся почти 700 тысяч пациентов, отметил Мурашко.

Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, лучше всего использовать это время для ревакцинации, подчеркнул министр. Он рассказал, что перенесенный "омикрон" не обеспечивает надежной защиты от "стелс-омикрона", в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации, сообщает РИА Новости.

Ранее главный врач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко предупредила, что ослабление коллективного иммунитета может вызвать новую волну коронавируса. Медик напомнила, что вакцинация — это единственный путь осуществлять контроль над инфекционным процессом.

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