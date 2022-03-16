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Wildberries отчиталась о ходе устранения последствий сбоя

10:19
  • среда
  • 16 марта 2022

Пользователи отмечали ошибки в работе сервиса с 14 марта

Маркетплейс Wildberries продолжает устранять последствия сбоя в работе мобильного приложения и интернет-сайта. Как рассказали в компании в среду, 16 марта, устранено уже более 90% ошибок.
В работе Wildberries произошел массовый сбой

В компании Wildberries заверили, что в ближайшее время будут исправлены оставшиеся технические неполадки.

С учетом происшествия сервис продлил срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу. Автоматически увеличен срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов. Получить заказы можно как по кодам, так и по документам, удостоверяющим личность.

В компании также рассказали о восстановлении блока "История цены", где можно отследить динамику цен на товары и выбирать наиболее привлекательные по цене предложения.

По факту сбоя проводится внутреннее расследование. По его результатам материалы дела будут переданы в правоохранительные органы, цитирует заявление Wildberries АГН "Москва".

14 марта интернет-пользователи сообщили о массовых ошибках в работе мобильного приложения и интернет-сайта Wildberries. Были зафиксированы проблемы с доступом в приложение, трудности с отслеживанием заказа и сложности с веб-сайтом. Пункты выдачи были открыты, но заказы не выдавали.

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