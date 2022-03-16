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СВР: сейчас решается судьба России

10:30
  • среда
  • 16 марта 2022

Наша страна ищет свое место в этом мире

События в мире перестраивают установившейся порядок, Россия определяет в нем своем свое место.
Директор СВР предупредил о границах терпения русских

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Сейчас решается судьба России, определяется ее место в мире. Наша страна никогда не отступит в вопросах обеспечения собственного суверенитета, подчеркнул он. 

Руководство России начало спецоперацию на Украине, имея на руках точные данные об обстановке в мире. Ее нужно было начать прямо сейчас, иначе малейшее промедление в отношении киевского режима обернулось бы трагедией.

"России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией", - сообщил Нарышкин (цитата по РИА Новости).

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