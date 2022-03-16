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Минобороны назвало число уничтоженной украинской военной техники

10:17
  • среда
  • 16 марта 2022

Счет идет на тысячи

За последние сутки российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета Су-25, один МиГ-29, а также четыре беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, поражены 128 военных объектов Украины, в том числе один ЗРК "Бук-М1" и семь складов вооружения и боеприпасов.

Всего с начала специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.

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