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Россия ответит на высылку дипломата из Черногории

11:04
  • среда
  • 16 марта 2022

Страна оказалась под влиянием Запада в вопросе санкций

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что власти Черногории объявили одного российского дипломата persona non grata.
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Словакии

"И это не единичный случай за последние годы. Ответ обязательно последует", - уточнил глава департамента, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что Москва предупредила Черногорию об ударе по экономике в случае присоединения к антироссийским санкциям.

Как заметил Пилипсон, Северная Македония и Черногория не сумели сформулировать самостоятельную политику на украинском направлении, оказались под влиянием Запада.

"Недружественная линия тамошних лидеров по отношению к нашей стране не пользуется общественной поддержкой", - добавил дипломат.

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