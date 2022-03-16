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Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания

11:06
  • среда
  • 16 марта 2022

Заявки принимают с 28 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о порядке предоставления грантов предпринимателям на создание и развитие сетей быстрого питания в городе.
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Для получения гранта необходимо открыть новые точки общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и принять на работу новых сотрудников. Величина грантов зависит от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы.

Ожидается, что эта мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания в Москве и позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.

Заявки на получение гранта власти столицы принимают с 28 марта по 30 июня 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

После введения Западом антироссийских санкций и решения ряда зарубежных компаний прекратить бизнес в России Сергей Собянин заявил, что в течение полугода — максимум года сеть иностранных ресторанов фастфуда можно заместить отечественными предприятиями, тем более что продукты в них поставляются на 99% российскими поставщиками.

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