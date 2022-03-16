В Минобороны рассказали о боях за Верхнеторецкое

В военном ведомстве отчитались о ходе специальной военной операции

Подразделения ДНР взяли под контроль ещё 4 населённых пункта. Наступление продолжают и группировки войск ЛНР. Этой ночью ВСУ нанесли ещё один удар ракетой "Точка-У" по жилым кварталам Макеевки. Пострадали, по меньшей мере, 6 человек, половина из них дети. Всего в Донбассе за минувшие сутки погибли трое мирных жителей.

Во всем микрорайоне Солнечный ни единого целого стекла. Выворочены балконы и двери. Такие разрушения – в радиусе полукилометра от эпицентра взрыва. Он прогремел накануне вечером, когда большинство жителей Макеевки готовились ко сну.

"Я была в зале, смотрела телевизор. Ой, когда грохнуло все, я в сумасшествии была. Я поняла, что это "привет" с Украины", - говорит жительница Макеевки Валентина.

Пострадали шесть человек, из них двое – дети. У 10-летней девочки травмирован глаз, 16-летнему юношу осколками ранило лицо. В густонаселенном микрорайоне сразу три детских сада, школа, лицей и поликлиника.

Макеевку атаковали с применением "Точки-У", сообщают в штабе территориальной обороны ДНР. На месте обстрела найдены обломки ракеты. Точно такой же всего два дня назад в Донецке были убиты 20 человек.

Под несмолкающим огнем ВСУ сейчас идет эвакуация мирных жителей в городе Рубежное. Народная милиция ЛНР освобождает этот населенный пункт. Из подвалов помогают выбраться женщинам и детям. Ополченцы показывают безопасные коридоры выхода, затем вывозят людей в Луганск, где уже подготовлен пункт временного размещения.

В Дергачевский район Харьковской области российские военные доставили более 90 тонн гуманитарной помощи. Ее завезли через пограничный пункт в Белгородской области, но далее маршрут был сложным - подразделения ВСУ при отступлении взорвали автомобильный мост. Тем не менее, конвой сумел привезти продукты, лекарства, а также тёплую одежду для детей и взрослых.

Российская авиация продолжает наносить удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам. Рядом с железной дорогой в Чернигове с беспилотника было замечено скопление техники ВСУ. Дрон помог корректировать направление удара, в результате которого были уничтожены бронемашины и склад ракетно-артиллерийского вооружения. В сложных метеоусловиях действовал ударный беспилотник "Иноходец". Управляемой ракетой он уничтожил бронемашину украинской армии.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины.

Среди них: один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отступая, украинские силовики, бросают оружие и боеприпасы. Этот склад раньше принадлежал херсонскому пограничному отряду (см. видео). Сейчас регион полностью под контролем российских военных. Развивают наступление и подразделения Донецкой народной республики. За минувшие сутки они взяли под контроль еще четыре населенных пункта. И сейчас ведут бой за село Верхнеторецкое.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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