Военные приступили к разминированию Волновахи

Для жителей города организована гумпомощь

Военнослужащие ДНР приступили к разминированию Волновахи. В городе в результате боевых действий повреждено 85% жилого фонда, многие дома не подлежат восстановлению. Но сейчас главное - не допустить новых жертв и разрушений. Для жителей организована гуманитарная помощь. Из Донецка регулярно доставляют продукты и медикаменты.

На главной площади Волновахи уже второй день собирается практически весь город. Люди приходят получать гуманитарную помощь, которую везут из Донецка.

Гуманитарные конвои теперь приходят сюда ежедневно. Сегодня впервые приехала передвижная аптека. Есть самое необходимое, в том числе препараты для людей с хроническими заболеваниями.

Получить полноценную медицинскую помощь в Волновахе пока невозможно. Когда в городе хозяйничали националисты, они обустроили в больнице огневую точку. Почти месяц медперсонал удерживали в подвале как заложников. Выпускали только для того, чтобы оказать помощь раненым нацбатовцам.

Врачи давали клятву Гиппократа, поэтому лечили украинцев и делали им операции. Когда националисты сбегали, они отблагодарили медиков выстрелом прямой наводкой из танка.

"У нас была шикарнейшая аппаратура. У нас все было. Сколько людей выжило благодаря этой аппаратуре – сейчас все уничтожено", - говорит Галина Еворова, врач-рентгенолог больницы в Волновахе.

Многие кабинеты были заминированы. Как только стало безопасно, медики сразу же вернулись к работе с пациентами. Уже смогли принять роды у шести женщин. Мамы и дети - в порядке. А вместо отдыха врачи берутся за строительные инструменты. Помогают разгребать завалы, делать ремонт.

На главной площади – две палатки МЧС. В одной - пункт временного размещения, в другой - оформляют документы. Чтобы ускорить этот процесс, архив городского ЗАГС перевозят в Докучаевск.

В Волновахе восстанавливается торговля. Расплатиться можно в гривнах или в рублях.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".

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