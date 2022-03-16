В Италии прошли митинги против тайных поставок Украине оружия

В Старом Свете недовольны антироссийскими санкциями

США предоставят Украине новую партию гуманитарной и военной помощи. Соответствующий законопроект подписал президент Байден. В американском конгрессе сегодня ждут выступления Владимира Зеленского, который никак не может добиться от западных покровителей более решительных действий. Ну а в Европе всё громче звучит недовольство введением невыгодных антироссийских санкций. В Италии проходят митинги против тайных поставок Украине оружия.

Широкий росчерк президентского пера и громкие продолжительные аплодисменты. Военная помощь Украине от Соединённых Штатов в размере 13,6 миллиардов долларов одобрена.

"Путинская агрессия против Украины объединила людей по всей Америке, объединила две наши партии в Конгрессе и объединила свободолюбивый мир. Мы полны решимости. Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь оперативную работу", - заявил Джо Байден.

Впрочем, уже выяснилось, что такая астрономическая сумма до Киева дойдёт не в полном объёме. 4 миллиарда отправят на гумпомощь, из которых больше половины освоит агентство США по международному развитию. 3 миллиарда уйдут на оплату развёртывания дополнительных сил в Европе. Те самые "defense equipment" - это только 3,5 миллиарда. Но и их разделят между Украиной и союзниками в регионе. Европейский союз тоже продолжает заверять Украину в своей безоговорочной поддержке. Дабы убедить в этом правящий в Киеве режим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель организовали встречу Зеленского с премьерами Польши, Словении и Чехии. Совещание провели накануне. Судя по радостной речи президента Украины, общие точки соприкосновения найдены.

"Этим странам мы абсолютно доверяем. Мы обсудили наши гарантии безопасности. Наше будущее в Евросоюзе было также оговорено, как и санкционная политика. Мы на 100% уверены, что всё, что обсуждается, позитивно скажется на нашей Украине", - заявил Зеленский.

Премьер-министр Польши в своих заявлениях, не стесняясь, бросает ультиматумы Брюсселю.

"Евросоюз должен как можно быстрее предоставить Украине статус кандидата, и даже больше. Он должен пригласить Украину в ЕС и обеспечить её всем необходимым оборонительным вооружением. Мы, в свою очередь, постараемся организовать это и всячески способствовать", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Ему вторит и вице-премьер страны. Польша активно лоббирует идею организовать на территории Украины миротворческую миссию НАТО. Что, кстати, полностью расходится с уставом организации. Вопрос принятия Украины в ЕС сейчас явно даже не в первой десятке важных решений. Странам Старого света разобраться бы, почему от антироссийских санкций страдают собственные интересы. Новые реалии уже ударили по кошельку французов. В крупных городах продолжаются протесты из-за роста цен на топливо. В первых рядах недовольных - дальнобойщики и фермеры. Под дудку Вашингтона не готовы плясать и венгры. Министр иностранных дел страны заявил, что поставки энергетических ресурсов из России для Будапешта - "красная черта". Так что санкции на импорт угля и нефтегаза всегда будут встречать в парламенте исключительно негативные реакции. Итальянцы возмущены, что с их гражданских аэропортов под видом гуманитарной миссии на Украину отправляют оружие. И пытаются блокировать поставки.

— Наша акция проходит перед аэропортом Пизы, потому что именно здесь произошёл очень серьёзный эпизод. Работники отказались загружать на борт груз, заявленный как гуманитарная помощь. Оказалось, что в ящиках находилось оружие. Такие же инциденты произошли ранее в аэропортах Генуи и Ливорно. В ближайшую субботу мы проведём массовую акцию протеста.

Американские аналитики с большой опаской ждут сегодняшнего выступления Зеленского перед конгрессом. Вряд ли украинский президент скажет что-то новое, все его просьбы давно известны. И, уверены обозреватели политического издания The Hill, лишь раздражают Джо Байдена.

"Выступление Зеленского создаст ряд трудностей американскому президенту. Он наверняка вновь потребует от США ввести бесполетную зону над Украиной, а также поставить ещё больше оружия, включая военные самолеты", - пишет издание.

На фоне странной риторики США всё чаще звучат неутешительные прогнозы для доллара. Немецкий экономист Хенрик Мюллер написал для Spiegel огромную статью, заявив: если так дело пойдет и дальше, то американская валюта может в ближайшее время лишиться мирового господства. Тот же Китай сейчас ведёт переговоры с Саудовской Аравией о поставке её энергоресурсов. Оплату предлагают в юанях.

Александра Сергомасова, Кирилл Парменов, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".

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